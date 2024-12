La troisième édition du championnat d’Afrique de football scolaire des moins de 15 ans s’est conclue ce samedi 14 décembre 2024 au Sénégal. Les finales féminine et masculine, ainsi que le match pour la troisième place, se sont déroulés au stade annexe Abdoulaye Wade de Diamniadio. Dans la finale féminine, l’équipe guinéenne a été battue par la Gambie après une séance de tirs au but (4-3), malgré une performance courageuse. De leur côté, les garçons guinéens ont décroché la médaille de bronze en s’imposant face à la Mauritanie (4-2) lors d’une séance de tirs au but également disputée avec intensité.

Après un parcours remarquable, l’équipe féminine se contente de la médaille d’argent. Les protégées de M’Mah Jack ont fait un match très fermé face aux Gambiennes dans le temps réglementaire avant de perdre aux tirs au but (4-3).

Les garçons, de leur côté, terminent sur la troisième marche du podium avec la médaille de bronze contre la Mauritanie. Ils ont également eu recours aux tirs au but pour s’imposer (4-2).

Après deux participations à la phase continentale avec un trophée et une 2e place, le Syli scolaire masculin restera cette fois-ci à la maison et se préparera pour la 4e édition.

Par ailleurs, les équipes scolaires de Guinée reviendront au pays avec un chèque de 75 000 dollars pour les filles et de 50 000 dollars pour les garçons, soit un total de 125 000 dollars pour le sport scolaire de Guinée après la participation à cette troisième édition jouée du 12 au 14 décembre 2024 au Sénégal.