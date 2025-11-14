Alors que le vol à l’arraché s’impose comme le nouveau mode opératoire des malfaiteurs à Conakry, la Police nationale affiche sa détermination à enrayer ce phénomène meurtrier.

Ce type d’agression a déjà coûté la vie à au moins deux personnes. Le vendredi 17 octobre 2025, au rond-point de la T5, Jeannette Mansaré, jeune enseignante, a succombé après avoir été violemment percutée par un véhicule alors qu’elle tentait de résister à des agresseurs venus lui arracher son sac. Le second drame s’est produit le vendredi 31 octobre à Lambanyi, où Mohamed Barry, alias « Nedved », transitaire, est décédé après une tentative d’arrachage de sac.

Face à la multiplication de ces attaques, la Direction générale de la Police nationale assure avoir pris « des mesures fortes pour lutter contre ce fléau ».

Ce vendredi 14 novembre 2025, lors d’une cérémonie organisée à la place d’armes du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, le Directeur général de la Police a officiellement remis seize motos à plusieurs unités d’élite, notamment la GIPPN, la BAC, les CMIS et la BRI.

À cette occasion, l’Administrateur général de police Djénaba Sory Camara a adressé des instructions strictes aux unités spécialisées : « elles doivent se tenir prêtes à tout moment pour combattre efficacement le vol à l’arraché », souligne le communiqué publié sur la page Facebook de la Direction générale de la Police nationale.