Lors du Conseil des ministres de ce jeudi 13 novembre 2025, le président Mamadi Doumbouya a martelé son exigence de rigueur dans la gestion administrative, alors que la Guinée aborde une phase clé de son retour à l’ordre constitutionnel.

À l’approche de la présidentielle du 28 décembre, dont il est candidat, le chef de l’État a insisté sur une présence accrue et un contrôle plus serré dans les services publics.

Le porte-parole du gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo, rapporte que le président a appelé les ministres à redoubler d’efforts dans l’exécution des politiques publiques. « Le président de la République a demandé à l’ensemble des membres du gouvernement de renforcer le suivi, la rigueur et la continuité du service public dans leurs départements respectifs afin d’assurer la livraison de tous les projets dans les délais prévus cette année », a-t-il précisé à la fin de la réunion.

Cette mise en garde intervient alors que l’exécutif est attendu au tournant sur plusieurs chantiers prioritaires, dans un contexte institutionnel tendu à l’approche de l’ouverture officielle de la campagne électorale.