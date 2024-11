La retraite gouvernementale a pris fin ce mercredi 13 novembre 2024, dans la cité des agrumes. À l’issue des échanges qui ont duré trois jours, le chef du gouvernement guinéen a fait des annonces concernant les objectifs de son équipe, en adéquation avec ceux du président de la transition.

Dans son discours de clôture, Amadou Oury Bah a fait savoir que durant les trois jours, son équipe réaffirme son alignement sur la vision stratégique du Président de la transition qui, selon lui, bien qu’absent, les a inspirés à travers sa vision claire de transformation et de développement du pays.

Bah Oury rapporte aussi que la refondation de l’État a été au cœur des discussions. “Nous avons convenu que ce processus est complexe et ne se limite pas seulement aux réformes institutionnelles. Il implique également un changement profond des mentalités et des pratiques. C’est un véritable changement de paradigme que nous devons encourager à tous les niveaux, tant au sein de nos administrations qu’au sein de la société de manière globale. Cette transformation doit s’opérer à tous les niveaux. Nous avons ensemble identifié les obstacles majeurs, les défis structurels et surtout les priorités pour atteindre les objectifs de la transition. Les discussions nous ont permis de prendre conscience des défis à relever, mais aussi de l’opportunité qui s’offre à nous tous pour bâtir une Guinée plus forte et plus résiliente.”

Cette retraite, ajoute Bah Oury, a été bien plus qu’un simple exercice de planification. “Elle a été une occasion précieuse de renforcer notre esprit d’équipe et de consolider la cohésion du gouvernement. Nos discussions ont été marquées par une sincérité et une franchise qui ont permis de dépasser les clivages habituels ou supposés et de bâtir une unité d’action. Nous avons partagé nos expériences, nos défis mais aussi nos soucis. Le gouvernement sort de cette retraite plus soudé, avec une vision et une détermination renouvelées pour atteindre les objectifs. Notre gouvernement doit incarner l’unité, la discipline et la solidarité. La période de transition que traverse notre pays exige de nous tous un engagement sans faille et une action concertée. Nous devons continuer à travailler ensemble en dépassant les intérêts sectoriels pour garantir des résultats concrets et visibles pour le peuple guinéen. C’est dans cet esprit de cohésion et de responsabilité collective que nous pourrons réaliser la vision de refondation et de transformation impulsée par le chef de l’État.”

Le chef de gouvernement annonce que dans une semaine, chaque ministre recevra un courrier détaillant les orientations pour la préparation des lettres de mission et des objectifs qui seront assignés à chaque département. Cependant il précise que lettres de mission qui vous avaient été assignées restent en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024.

“Avant le 1er janvier 2025, tous les départements ministériels recevront leurs nouvelles lettres de mission, conformément à la lettre de mission que le Président m’a assignée le 24 mai 2024, accompagnée d’outils d’évaluation et de contrats de performance, en parfaite adéquation avec les objectifs fixés par le Président de la République”, a-t-il conclu.