Prévenir pour lutter efficacement contre le diabète est l’un des objectifs majeurs du Lions club International. C’est dans ce contexte que les Lions et Léos de Guinée ont organisé ce samedi 14 novembre 2020, une campagne de sensibilisation et de dépistage massive des différentes composantes du bataillon autonome des troupes aéro-portiers (BATA ) du camp Alpha Yaya Diallo.

Pour la past présidente de la région 16, Sangaré Hadja Maïmouna Bah, l’avancé enregistré par le Lions club dans cette lutte est immense.

«Nous avons créé dans tous les pays, non seulement des associations pour accompagner les malades et leurs familles, mais nous avons surtout créer des unités dans les hôpitaux régionaux, et même dans les préfectures pour une gestion de proximité du diabète. Depuis 1991, les Nations Unies et l’OMS ont décidé de faire du 14 novembre, la journée mondiale de la lutte contre le diabète pour rendre hommage à nos scientifiques qui ont trouvé l’insuline qui permet aux jeunes diabétiques de vivre. En 2000, nous sommes allés au Mexique pour mettre la Guinée dans la fédération internationale de Diabète, ce qui nous permet tous les 2 ans, de rencontrer le monde entier pour pouvoir parler de la maladie. Donc, aujourd’hui tout le monde entier est ensemble pour lutter contre le diabète.»

Le Colonel Ablaye Keïta, commandant du BATA a salué et encouragé l’initiative des bienfaiteurs.

«Nous sommes très honorés que le Lions club ait choisi notre unité pour le dépistage et pour célébrer la journée mondiale de lutte contre le diabète. C’est la première fois que ce genre d’initiative est prise pour nous, je souhaite qu’il ait un élargissement de cette activité à toute l’armée où il existe des gens qui ne connaissent pas leur statut médical surtout du diabète et c’est vraiment préoccupant pour nous en tant que chef militaire.

Les militaires doivent se préoccuper de leur santé en faisant de la prévention comme ce que nous offre aujourd’hui le Lion club. Nous savons que le diabète est devenu de nos jours une préoccupation mondiale et il est indispensable de prendre très au sérieux, le dépistage volontaire.» Les militaires doivent se préoccuper de leur santé en faisant de la prévention comme ce que nous offre aujourd’hui le Lion club. Nous savons que le diabète est devenu de nos jours une préoccupation mondiale et il est indispensable de prendre très au sérieux, le dépistage volontaire.»

Selon les statistiques de l’OMS, 1/11 individus souffres du diabète dans le monde. Au cours de cette journée donc, 1000 personnes seront dépistées par les médecins présents pour l’occasion.

Une marche est prévue à la même occasion demain du rond point de Hamdallaye à l’héliport de la belle vue .