Le ministre de l’Élevage, Félix Lamah, a annoncé de nouvelles mesures visant à faire respecter la réglementation sur la transhumance transfrontalière en République de Guinée. Dans un communiqué rendu public ce lundi 14 octobre 2025, il a ordonné le départ immédiat des troupeaux appartenant à des éleveurs étrangers encore présents sur le territoire national.

Cette décision s’inscrit dans la continuité d’un arrêté pris le 2 mai dernier, par lequel le ministre avait suspendu la transhumance transfrontalière et fixé la sortie des transhumants sur toute l’étendue du territoire guinéen. « Nous sommes au regret de constater la violation de ces communiqués par certains éleveurs transhumants dont les animaux sont encore présents sur le territoire national », a déploré Félix Lamah.

Le ministre a exigé que tous les éleveurs transhumants quittent la Guinée « sans délai » et a annoncé la mise en œuvre prochaine d’opérations de déguerpissement menées par les Forces de défense et de sécurité dans les localités concernées. « Tout contrevenant à ce communiqué se verra appliquer la rigueur de la loi, notamment le Code pastoral et le Code pénal », a-t-il averti.

Le ministre invite les départements de la Défense nationale, de la Sécurité et de la Protection civile, de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, de l’Environnement et du Développement durable, ainsi que celui de l’Agriculture, à veiller à l’application stricte de cette décision.

Il appelle également les Fédérations régionales de la filière bétail-viande à contribuer à la mise en œuvre effective de ces mesures.