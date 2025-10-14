Lors d’un entretien accordé au média Voxafrica, l’ancien président de la transition guinéenne, le général Sékouba Konaté, est revenu sur les accusations portées contre lui par le capitaine Moussa Dadis Camara, notamment dans le cadre du procès relatif aux massacres du 28 septembre 2009. Moussa Dadis Camara l’accuse de complot et de trahison — des accusations que Konaté rejette fermement.

« Non seulement ce sont des conneries qu’il a racontées, tout le monde sait la prise du pouvoir par le CNDD », a déclaré Sékouba Konaté d’un ton ferme, réfutant en bloc les allégations de son ancien camarade de la junte militaire.

L’ancien chef de la transition a également précisé sa position personnelle durant cette période : « Personnellement, je n’ai voulu occuper aucune fonction. Il y avait un deal entre lui et moi. »

Par cette affirmation, il laisse entendre que les responsabilités à la tête de la transition avaient été partagées selon un accord politique tacite, niant ainsi toute volonté de s’approprier illégalement le pouvoir.

Figure centrale de la transition qui a suivi la tentative d’assassinat de Moussa Dadis Camara, Sékouba Konaté demeure une personnalité influente de l’histoire politique récente de la Guinée.

Son rôle dans l’organisation des élections présidentielles de 2010, qui ont permis à Alpha Condé d’accéder au pouvoir, ainsi que son engagement pour l’instauration d’un gouvernement civil, ont marqué une étape importante du retour à l’ordre constitutionnel, malgré les tensions de l’époque.

Plus de dix ans après ces événements, Sékouba Konaté a par ailleurs réaffirmé son soutien à une éventuelle candidature du général Mamadi Doumbouya à l’élection présidentielle de décembre 2025, l’appelant à « respecter le choix du peuple ».