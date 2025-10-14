Dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue, la Brigade Spéciale d’Intervention et de Protection (BSIP) du Commissariat central de Kamsar a saisi ce lundi 13 octobre 2025, 62 kg de chanvre indien.

La découverte a eu lieu lors d’une patrouille de routine dans le secteur de Bagataye, dans le district de Kamsar-centre. Selon la Direction générale de la Police nationale, la vigilance des agents a permis de mettre la main sur un ballot de chanvre indien détenu par une femme, présumée impliquée dans le trafic.

La suspecte a été arrêtée sur-le-champ et sera présentée dès ce mardi devant les autorités judiciaires compétentes.