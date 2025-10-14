La Fédération internationale de football association (FIFA) a donné son accord pour qu’une minute de silence soit observée avant le coup d’envoi de la rencontre Guinée–Botswana, prévue ce mardi 14 octobre 2025 au stade Mohammed V de Casablanca.

Ce match s’inscrit dans le cadre de la dixième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Cette minute de recueillement sera dédiée à la mémoire de Fodé Laye Camara, ancien gardien du Syli National de Guinée et du Horoya Athlétic Club, décédé lundi 13 octobre 2025 des suites de maladie.

L’hommage intervient à la suite d’une demande formulée par la Fédération guinéenne de football (Feguifoot) auprès de la FIFA.

« Cette minute de silence sera l’occasion pour la famille du football guinéen et mondial de saluer le parcours et la contribution de feu Fodé Laye Camara », a indiqué la Feguifoot dans un communiqué.

La Fédération invite l’ensemble des joueurs, officiels et spectateurs « à se joindre à cet hommage pour honorer la mémoire de feu Fodé Laye Camara ».