A l’occasion de la 10ème et dernière journée des éliminatoires du mondial 2026, la Guinée et le Botswana se sont neutralisés (2-2) au stade Mohamed V de Casablanca au Maroc.

Après sa précédente victoire face au Mozambique, le syli national a accueilli le Botswana ce mardi à Casablanca. Une rencontre soldée par un match nul ouvert (2-2) entre guinéens et Botswanais, tous hors de la qualification pour la Coupe du Monde.

Le Botswana surprend, la Guinée renverse

Dès le coup d’envoi, c’est les zèbres qui ont pris l’avantage grâce à Segolame Boye à la 7ème.

10 minutes après, la Guinée est revenue au score par l’intermédiaire de Abdoul Karim Traoré, qui inscrit son troisième but en deux matchs avec la sélection guinéenne.

Cette égalisation permet aux guinéens de mettre le pied sur le ballon avec une possession sanctionnée par un deuxième but marqué par Aliou Badara Baldé, qui ouvre enfin son compteur après matchs joués avec le syli national.

A quelques secondes de la pause, les zèbres reviennent au score grâce à Gape Mohutsiwa.

Au retour des vestiaires, la possession s’équilibre entre les deux équipes et les guinéens se procurent les meilleures occasions mais butent sur la défense adverse.

Finalement, pas d’autres buts entre guinéens et botswanais qui terminent tous cette campagne par ce nul.

Au classement, le syli national termine à la 4ème place avec 15 points.