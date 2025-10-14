Face au déficit de compétences constaté chez certains cadres récemment recrutés, le ministère de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation (MEPU-A) envisage des mesures durables pour améliorer la qualité du corps enseignant.

Invité de l’émission Grand Angle sur la RTG, le vendredi 4 octobre dernier, le ministre Jean Paul Cédy avait déploré la dévalorisation du métier d’enseignant en Guinée. Selon lui, « tout le monde estime qu’on peut aller à l’enseignement et qu’on peut recruter immédiatement », une perception qu’il juge préjudiciable à la qualité du système éducatif national.

S’il reconnaît les efforts consentis à travers les récents concours de recrutement dans la fonction publique, le ministre admet toutefois que le secteur éducatif reste confronté à « une pénurie majeure » d’enseignants qualifiés.

La question a de nouveau été abordée ce lundi 13 octobre 2025 lors du conseil de cabinet du MEPU-A. À cette occasion, Jean Paul Cédy a annoncé une initiative visant à renforcer les critères de recrutement. « Il a annoncé un plaidoyer qui sera fait, pour que seulement ceux qui sont formés pour enseigner soient recrutés au compte du MEPU-A », précise le service de communication du ministère dans son compte rendu.

Le ministre a par ailleurs félicité les enseignants présents lors de l’ouverture des classes et insisté sur la nécessité de mieux valoriser les actions de son département. « Les bonnes actions posées par le département doivent également être rendues visibles », a-t-il conclu.

À noter qu’un déficit d’environ 18 000 enseignants persiste dans l’éducation pré-universitaire guinéenne.