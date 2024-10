Blessé en mars dernier lors d’un match contre le Real Madrid, l’international guinéen, Mouctar Diakhaby, défenseur de Valence FC, a partagé une bonne nouvelle avec ses fans.

Dans une vidéo publiée par son club, le Valencia CF, le défenseur du Syli national a exprimé sa satisfaction quant à ses progrès : « Je suis très satisfait de ce que nous faisons. Je travaille bien et dur. Je suis en phase de commencer à courir. J’ai déjà commencé à courir sur la cinta. La semaine dernière, je suis allé au camp à courir, à voir comment est la carrière et à travailler la technique de carrière. Tout est bien passé. Les sensations sont très bonnes. Je suis très satisfait et très content du travail que nous avons fait ici avec les réadaptateurs et les docteurs. »

Agé de 27 ans, Diakhaby avait subi une luxation du genou droit lors d’un contact avec le joueur madrilène Tchouameni, mais ses récentes déclarations rassurent ses fans quant à une reprise prochaine