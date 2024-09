Le président du Parti de l’Espoir pour le Développement National (PEDN) a clarifié sa position sur ses relations avec le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, ainsi que sur le retour à l’ordre constitutionnel.

Alors qu’il est soupçonné d’être le candidat favori du CNRD à la prochaine élection présidentielle, Lansana Kouyaté précise qu’il n’a jamais rencontré le président Doumbouya à titre individuel. Il invite les militants et sympathisants de son parti à se concentrer sur l’essentiel.

« N’écoutez pas les balivernes. Combien de fois ont-ils dit que j’étais celui qui murmure aux oreilles du CNRD ? Je tiens à préciser qu’avec Mamadi Doumbouya, il n’y a eu que quelques coups de téléphone, pas plus de quatre. Ensuite, des rencontres au même titre que tous les autres partis. Mais à titre individuel, jamais », a affirmé Kouyaté, ajoutant qu’il ne perdra plus de temps à répondre aux rumeurs.

Concernant le retour à l’ordre constitutionnel prévu pour 2024, Lansana Kouyaté dit accorder un bénéfice du doute au CNRD. « Nous avons déclaré que nous faisons confiance au CNRD. Ils se sont engagés à respecter l’échéance de 2024 avec la CEDEAO, et nous considérons cet engagement. Même quand on me rapporte que le général Doumbouya a dit ceci ou cela, je n’y accorde pas d’importance. Ce qui compte pour nous, c’est notre conviction en tant que parti politique», a conclu l’ancien Premier ministre, qui s’adressait à ses militants par visioconférence ce samedi 14 septembre 2024.