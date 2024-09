Depuis quelques jours, plusieurs anciens ministres du CNRD ont fait leur retour dans l’administration guinéenne, soulevant ainsi des interrogations chez les citoyens. À travers une série de décrets, le président de la transition, Mamadi Doumbouya, a nommé d’anciens cadres à des postes clés.

Parmi les nominations, on trouve Guillaume Hawing, ancien ministre de l’Enseignement pré-universitaire et de l’alphabétisation, devenu directeur général du Centre national de surveillance et de police des pêches (CNSP). Elhadj Gandho Barry, ex-ministre des Infrastructures et des travaux publics, puis conseiller à la présidence, a été nommé directeur général de la Société électricité de Guinée (EDG). Dr Lancinet Condé, ancien ministre du Budget, occupe désormais le poste de directeur général de la Société nationale des pétroles (SONAP). Yaya Sow, ancien ministre des Transports, devient conseiller chargé des questions d’infrastructures à la présidence, tandis qu’Aly Seydouba Soumah, ancien ministre de l’Énergie, est nommé conseiller chargé des questions énergétiques.

Ces nominations, justifiées par le besoin de continuité dans la gestion des affaires publiques, suscitent des interrogations. Elles semblent contredire les engagements du général Mamadi Doumbouya qui a promis après son arrivée au pouvoir de ne pas recycler les anciens cadres.

Une vieille recette d’Alpha Condé

Cette situation rappelle les pratiques du régime Alpha Condé, où les anciens ministres, après avoir été limogés, se retrouvaient souvent à des postes de conseillers. Cette stratégie semblait viser des calculs politiques plus que de l’efficacité administrative.

Ces nouvelles nominations pourraient ainsi alimenter les doutes sur la réelle volonté du général Doumbouya de réformer l’administration guinéenne, un objectif qu’il avait inscrit parmi ses priorités après le coup d’État du 5 septembre 2021. Ces événements suscitent une réflexion plus large chez les observateurs sur ses engagements et ses intentions pour l’avenir de la gouvernance en Guinée.

Faut-il s’attendre à d’autres nominations les prochains jours? Les spéculations vont bon train dans la cité.