Lors de la plénière du mercredi 13 août 2025, le président du Conseil national de la transition (CNT), Dansa Kourouma, a exprimé sa vive inquiétude face au faible décaissement du budget du ministère des Travaux publics, estimé à environ 20 %.

« Le taux de décaissement, le taux d’utilisation du budget des Travaux publics et des Infrastructures est très faible. C’est l’un des budgets les moins exécutés », a-t-il déclaré.

Rappelant que des milliards sont votés chaque année dans la Loi de finances initiale pour ce département, il a souligné : « Quand on vient à la loi rectificative, on se rend compte que c’est 15, 17, 20 % maximum qui est décaissé et utilisé. Pourquoi vous avez de l’argent et ce n’est pas dépensé ? »

Pour Dansa Kourouma, il est impératif de surmonter cette inertie : « Il est important, s’il faut endetter le pays pour construire les infrastructures, il faut le faire, parce qu’on a un taux d’exécution du budget du ministère qui est très faible. Contrairement à d’autres pays de la sous-région qui ont dépassé 100 % du niveau d’encaissement, nous sommes encore en dessous de 50 %. D’après le nouveau rebasage, nous restons sous les 50 % en termes de taux d’encaissement. Alors, si on doit endetter le pays, il faut le faire pour construire des infrastructures et aller de l’avant. »

Le président de la commission du plan, des affaires financières et du contrôle budgétaire du CNT, Hamidou Camara, a renforcé ce constat en livrant des chiffres précis : « L’année passée, le président de la République a accordé une enveloppe de 1 770 milliards GNF au ministère des Travaux publics. Après huit mois d’exécution, seuls 513 milliards étaient engagés, pour zéro paiement. La direction des routes préfectorales, pour 100 milliards, n’avait engagé que 6 % (soit 6 milliards). La direction des routes nationales était à 1 % sur 402 milliards (4,2 milliards engagés). La direction des infrastructures routières était à zéro engagement sur 82 milliards, et l’Ageroute affichait également zéro engagement sur 224 milliards. »

Interpellé, le nouveau ministre des Travaux publics, Laye Sékou Camara, a reconnu la persistance du problème : « Il est très difficile pour moi de répondre à cette question sur le taux d’exécution. Mais je pense que, lors de l’évaluation des départements ministériels par le gouvernement, la question fondamentale était le problème de décaissement très faible, et elle persiste encore. Il doit y avoir une discussion franche entre le CNT et le gouvernement pour qu’on sache réellement ce qui bloque. »