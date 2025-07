Après quinze années passées à l’étranger, dont cinq consacrées à l’apprentissage de la tapisserie aux États-Unis, Amadou Bah a fait le choix de rentrer en Guinée, son pays natal, animé par un objectif clair : transmettre son savoir-faire aux jeunes et contribuer à leur émancipation.

Originaire de Macenta, dans la région de N’Zérékoré, Amadou Bah a d’abord reçu une éducation religieuse, passant cinq années dans une école coranique avant de s’envoler pour les États-Unis en 1999. C’est là-bas qu’il se forme à la tapisserie et développe une solide expertise dans le domaine de l’artisanat.

Aujourd’hui de retour au pays, il doit parfois affronter le regard dubitatif de son entourage. « J’ai beaucoup d’amis qui se moquent de moi, en disant que j’ai quitté l’Occident pour faire de la menuiserie. Je leur réponds fièrement oui, parce que c’est le métier que j’ai appris et que j’aime. Je ne le fais pas par manque de moyens financiers, mais par ambition », confie-t-il.

Père de famille engagé, Amadou Bah porte une vision profondément sociale de son métier. Pour lui, l’émancipation des jeunes passe par l’entrepreneuriat local et la valorisation du travail artisanal. Il encourage la jeunesse guinéenne à ne pas idéaliser l’Occident à tout prix, soulignant les réalités souvent occultées de l’émigration.

Son ambition : créer une entreprise à vocation sociale dédiée au soutien des enfants orphelins et à l’accompagnement des femmes, qu’il considère comme « plus battantes que les hommes ».

Avec un discours lucide et sans fard, il met en garde contre les mirages de l’exil. « Plutôt que de risquer leur vie en Méditerranée, les jeunes doivent comprendre qu’un salarié payé 4 millions de francs guinéens ici peut vivre mieux que quelqu’un qui gagne 2 000 euros là-bas, mais en reverse la moitié à l’État à travers les taxes. C’est une réalité que beaucoup d’Africains revenus de l’Occident cachent à la jeunesse. »

À travers son parcours, Amadou Bah incarne un message fort : celui du retour, de la transmission, et de la construction d’un avenir possible en Guinée.