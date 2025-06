À moins d’un mois du congrès très attendu de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), prévu le 6 juillet prochain, les grandes manœuvres sont en cours au sein du principal parti d’opposition guinéen. La direction nationale entend marquer les esprits avec un événement “historique” qui, selon ses responsables, redéfinira l’organisation interne du parti.

Souleymane Souza Konaté, coordinateur de la cellule de communication de l’UFDG, a annoncé ce samedi 14 juin 2025 que toutes les dispositions pratiques ont été prises pour faire de ce congrès une réussite sans précédent. « Les commissions de travail ont été constituées et travaillent d’arrache-pied pour que nous puissions réussir cet événement historique », a-t-il déclaré.

Contrairement à d’autres formations politiques, que Souza Konaté accuse implicitement d’improvisation, l’UFDG affirme avoir lancé dès 2023 un vaste chantier de réorganisation interne. Le renouvellement des structures du parti a ainsi commencé à la base : comités, sections, puis fédérations. Ces dernières, désormais consolidées, vont constituer – aux côtés des anciens membres du bureau exécutif en lice pour un nouveau mandat – le corps électoral du congrès.

« L’UFDG n’a pas attendu un quelconque contrôle ou une instruction d’une institution pour engager ce processus », a souligné Konaté.

Le coordinateur de la communication a également insisté sur les critères d’éligibilité pour les différents postes à pourvoir. « À l’UFDG, seuls les militants et cadres du parti peuvent prétendre à une responsabilité. Si vous n’êtes pas membre, vous ne pouvez pas être candidat », a-t-il prévenu.

Les anciens membres du bureau exécutif sont invités à se rendre au siège national du parti, du lundi au vendredi, pour déposer leur candidature en vue d’un renouvellement. Une commission d’organisation et d’investiture, déjà installée, supervise cette phase avec rigueur.

Souleymane Souza Konaté n’a pas caché l’ambition du parti d’imposer, à travers ce congrès, son leadership sur la scène politique guinéenne. « L’UFDG, c’est la plus grande et la plus importante formation politique en République de Guinée, et même en Afrique au sud du Sahara », a-t-il lancé, sûr de son fait.