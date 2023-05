Les artistes Adaphonse, Kawzin, King Alasko en collaboration avec Samba Peuzzi, Saifond en feat avec TSB, Levi Bobo et Fiac Sy ont sorti ce week-end des œuvres musicales pour le bonheur de leurs fans. Découvrez la version audio et vidéo contenant ces chefs-d’œuvre.

Adaphonse apporte de l’espoir aux femmes avec “Nfan Marié Ma”.

Après plusieurs mois d’absence sur la scène musicale guinéenne, la bête de scène refait surface avec une nouveauté intitulée “Nfan Marié Ma”. Il s’agit d’un morceau audio qui touche principalement les femmes non mariées. Pour véhiculer au mieux le message, la chanteuse a utilisé le soussou pour redonner espoir aux femmes qui n’ont pas encore connu la vie de foyer.

Le morceau “Nfan Marié Ma”, qui signifie “je me marierai” ou “je serai mariée” ou “épousée”, aborde un sujet d’actualité qui fait beaucoup parler dans la cité, car la plupart des femmes en âge de se marier ont du mal à trouver un mari ou un époux. Cependant, Adaphonse joue la carte de l’espoir et de l’apaisement dans son nouveau morceau, encourageant les femmes concernées à continuer à vivre pleinement, car le bon moment viendra avec le temps.

Adaphonse est une artiste qui traite souvent des sujets liés aux femmes et à la société dans ses morceaux et chansons. Le chef-d’œuvre “Nfan Marié M’a” est disponible sur l’ensemble des plateformes de distribution légale.

Kawzin Diallo revient avec le tube “Boungodji”

L’artiste chanteur guinéen à la voix sublime, Kawzin, a dévoilé ce week-end son nouveau clip vidéo intitulé “Boungodji”. Cuisiné par le génie El Comoriano, “Boungodji” est un bijou chanté de façon douce qui fait plaisir et magnifie son ou sa partenaire. Réalisé en clip vidéo par Mety Med, il est déjà disponible sur la chaîne YouTube de l’artiste.

King Alasko collabore avec son confrère sénégalais Samba Peuzzi dans “Nangadef”.

Le jeune artiste chanteur guinéen King Alasko, en plein effervescence après la sortie de son deuxième album “Champion Youth vol 1”, a dévoilé ce week-end sa collaboration musicale avec l’artiste sénégalais Samba Peuzzi. Cette collaboration, intitulée “Nangadef”, exprime l’amour et la fraternité qui les lient ainsi que les deux pays frères.

TBS Skyboys feat Saifond Baldé sortent “Doy Doy”

TBS Skyboys et Saifond Baldé, deux prodiges de la ville de Karamoko Alpha de Labé, ont sorti ce week-end leur collaboration intitulée “Doy Doy”. Il s’agit d’un clip vidéo plein de charme, de douceur et d’amour, déjà disponible sur YouTube. Nous vous invitons à découvrir son contenu.

Levi Bobo dévoile “Kounfè”

L’artiste chanteur Levi Bobo a dévoilé ce samedi 13 mai 2023 son nouveau clip vidéo intitulé “Kounfè”, qui signifie “curiosité”. Le clip est officiellement disponible sur la chaîne YouTube de Levi.

Un artiste nigérien chante pour Conakry

L’artiste nigérien Fiac Sy vit à Conakry depuis 2 ans. Il a rencontré l’amour ici auprès d’une femme guinéenne dont il est amoureux, et depuis, ils vivent heureux ensemble. Cependant, il ne veut plus quitter la Guinée, si bien qu’il a composé une chanson dans laquelle il raconte son histoire d’amour et exprime son amour pour Conakry. Cette belle chanson, véritable hymne d’amour, porte le nom “À Conakry, la capitale de l’amour”. Elle a été dévoilée ce week-end et est déjà disponible sur les plateformes de téléchargement légales.