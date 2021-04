Dans un communiqué publié ce mercredi 14 avril, le ministre des Transports et celui de la Sécurité et de la protection civile disent avoir constaté avec regret une « perturbation » de la circulation routière dans la ville de Conakry marquée par des »ralentissements intempestifs » et des embouteillages récurrents aux heures de pointe.

A en croire Mohamed Keita et Damantang Camara, ces désagréments sont essentiellement dus aux mouvements des « gros porteurs qui tombent souvent en panne sur la voie publique et qui ne respectent aucune règle de circulation, de stationnement et d’arrêt. »

Pour pallier cet état de fait, le ministre des Transports et celui de la Sécurité informent l’ensemble des transporteurs et des conducteurs de véhicules gros porteurs qu’à compter la date du 13 avril 2021 « tout mouvement de camions est interdit de 5h à 8h30 et de 14h à 18h30. Tout contrevenant sera sanctionné conformément aux dispositions en vigueur ».

Ils ont ensuite invité la direction centrale de la police routière à « prendre toutes les dispositions adéquates pour le respect des présentes mesures.»