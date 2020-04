Crise sanitaire: le GOHA invite les opérateurs économiques à faire des dons « sans intermédiaire » aux nécessiteux

Pendant cette période de soudure provoquée par la pandémie de coronavirus en Guinée, les prix des denrées et autres articles sont revus à la hausse. Dans une déclaration de circonstance ce mardi, le GOHA a lancé une invite aux opérateurs économiques des quatre régions naturelles en vue de procéder aux sacrifices envers les familles pauvres comme ça a été le cas en 2014-2015 dans la luttre contre Ebola.

La Guinée fait face à la pandémie de coronavirus depuis le début du mois de mars 2020. Cela a plongé le pays dans une période de véritable soudure où les prix des denrées de premières nécessités effrayent les citoyens.

« Le Groupe organisé des hommes d’affaires (GOHA) a l’agréable devoir d’attirer l’attention de l’ensemble des opérateurs économiques sur le grand danger qui pèse sur la nation et le monde face à la pandémie inexplicable du COVID-19.

C’est le moment de renforcer l’esprit d’unité et de solidarité », a interpelé Abdallah Chérif dans la déclaration.

Aux opérateurs économiques des quatre régions naturelles, le président du GOHA a invité afin de ne pas rester indifférents dans la lutte contre le COVID-19.

« Ils savent mieux que quiconque les personnes nécessiteuses et les poches de pauvreté autour d’eux ».

Abdallah Chérif les a appelés en outre sur la manière de procéder à ce don:

« Au lieu de verser leurs contributions dans des comptes bancaires qu’ils ne maîtrisent pas, et qui allongent la bureaucratie face à une urgence brûlante, il leur est demandé d’intervenir directement, sans intermédiaire, en offrant des kits, masques denrée alimentaires etc… selon leurs capacités en contactant de manière directe les bénéficiaires ».

Et « soyez vigilants et solidaires en sensibilisant aussi autour de vous. Notre souhait est que les Opérateurs economiques servent d’exemple et soient aux premiers rangs dans la lutte contre le coronavirus ».