Face à la multiplication des accidents et à la dégradation de l’environnement dans les zones d’exploitation minière artisanale, le gouvernement guinéen a décidé de renforcer les mesures de contrôle. Dans un communiqué conjoint rendu public ce vendredi 13 mars 2026, les ministères de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, des Mines et de la Géologie, ainsi que de l’Environnement et du Développement durable ont annoncé l’interdiction formelle de l’utilisation d’engins lourds sur les sites dédiés à l’exploitation minière artisanale.

Cette interdiction concerne notamment les pelles mécaniques, bulldozers, tractopelles et autres engins similaires. Les autorités expliquent que cette décision vise à mettre fin à certaines pratiques jugées dangereuses et contraires aux règles encadrant l’exploitation artisanale.

Selon les responsables des trois départements, « cette mesure s’inscrit dans la volonté du gouvernement de limiter la dégradation de l’environnement, des terres, des cours d’eau et des écosystèmes, de prévenir les risques d’accidents entraînant des cas de mort, de lutter contre l’exploitation minière illégale et le non-respect des normes environnementales, et de protéger les communautés locales ».

Le communiqué précise qu’à compter de la date de sa publication, tout engin lourd retrouvé sur un site d’exploitation minière artisanale fera l’objet d’une saisie par les autorités compétentes. « Les contrevenants s’exposent à des poursuites judiciaires pouvant aboutir à des condamnations et des sanctions financières », préviennent les signataires du document.

Pour assurer l’application de cette mesure, les autorités administratives et sécuritaires sont mises à contribution. « Les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, les autorités locales et les forces de défense et de sécurité sont chargés de l’application stricte de cette mesure », indique le communiqué.

Les trois départements invitent, enfin, l’ensemble des acteurs du secteur minier à accompagner cette démarche. Ils appellent notamment les organisations professionnelles, les groupements d’intérêts économiques, les coopératives et les compagnies minières à « collaborer activement pour garantir le respect de cette réglementation et préserver les intérêts nationaux ».