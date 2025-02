A la tête de la délégation guinéenne au forum sur la sécurité à Munich qui s’est ouvert ce vendredi 14 février 2025 en Allemagne, le ministre secrétaire général de la présidence de la République a rencontré le président ghanéen, John Dramani Mahama.

Lors de cette rencontre, le général Amara a présenté “le tableau de bord de la situation socio-politique en Guinée et rappelé les liens historiques et d’amitié qui lient les deux pays. Il a décliné la vision du Président de la République concernant le développement socioéconomique durable et responsable de la Guinée pour les 15 prochaines années et le maintien des rapports de bon voisinage avec tous les pays de la sous-région. Une occasion pour lui d’aborder le programme hautement stratégique Simandou 2040”, a rapporté la DCI.

A l’issue de cette rencontre, il a été évoqué le renforcement des relations d’amitié et de coopération entre Accra et Conakry qui “inclura la création d’une commission mixte de coopération entre les deux pays”.