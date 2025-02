Le parquet du Tribunal d’Abidjan a requis une peine de vingt ans de prison à l’encontre de Damana Pickass, cadre du Parti des peuples africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI), pour son implication présumée dans l’attaque d’une caserne en 2021.

En plus de cette peine de prison, le procureur a demandé une amende de dix millions de francs CFA et une privation des droits civiques pendant dix ans, non seulement pour Pickass, mais aussi pour quatre autres accusés.

Parmi ces derniers figure Ikpo Lagui, un autre membre du PPA-CI. Tous sont poursuivis pour leur prétendu rôle dans une tentative de renversement du régime en place, orchestrée lors de l’attaque de la caserne en 2021, selon les accusations du procureur.

La défense dénonce un procès “politique”, arguant que le procureur n’a présenté aucun élément matériel. “Ces poursuites se sont basées uniquement sur la déclaration d’un témoin qui n’est même pas crédible. Et cette déclaration a été extorquée sous la torture, ce que le témoin lui-même reconnaît”, a déclaré Me Sylvain Tapi.

Le verdict est attendu pour le 22 février prochain.