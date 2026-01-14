Les greffiers et secrétaires de greffe ont officiellement déposé un préavis de grève adressé au ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, ce 13 janvier 2026.

Réunis au sein de leur organisation représentative, ils invoquent les dispositions constitutionnelles et légales encadrant l’exercice du droit de grève pour justifier cette décision.

Selon le document transmis au département de la Justice, cette initiative fait suite à plusieurs démarches restées sans réponse jugée satisfaisante par les intéressés. Les greffiers dénoncent l’absence de suites concrètes à leurs revendications, qu’ils estiment urgentes et légitimes.

Parmi les principales doléances figurent la signature du projet de statut des greffiers et des secrétaires de greffe, modifiant le décret D/2016/240/PRG/SGG du 3 août 2016, la mise à disposition de robes professionnelles, ainsi que l’instauration d’un programme de formation continue. Le paiement d’un an d’arriérés de salaire pour 100 greffiers — issus des quatrième et cinquième promotions — et la dotation en moyens logistiques font également partie des revendications.

Les greffiers précisent que leur démarche ne vise pas à troubler l’ordre public, mais constitue un moyen légal de défense de leurs droits et, au-delà, du bon fonctionnement de la justice guinéenne.

À défaut de réponses concrètes et d’engagements fermes dans le délai légal du préavis, ils annoncent “une cessation de travail à compter du lundi 26 janvier 2026 sur l’ensemble du territoire national”, tout en assurant les services minimums prévus par la loi.

Malgré cette annonce, les greffiers réaffirment leur attachement au dialogue social et se disent disposés à toute rencontre ou concertation susceptible de permettre une résolution pacifique et rapide de la crise, dans l’intérêt du service public de la justice et des justiciables guinéens.