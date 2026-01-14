Le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Dr Oumar Diouhé Bah, a dressé un bilan de la lutte contre les structures sanitaires clandestines en Guinée au titre de l’année 2025. Il s’exprimait à l’occasion de son passage dans l’émission Heure du bilan, diffusée sur les antennes de la Radiodiffusion Télévision Guinéenne (RTG).

Face à la prolifération de cliniques et de cabinets opérant en dehors du cadre légal, les autorités sanitaires ont intensifié les opérations de contrôle sur l’ensemble du territoire national. Selon le ministre, ces structures étaient clairement identifiées par les services compétents du département.

« Les structures clandestines, les cliniques, les cabinets, tout cela était connu. Nous savions où et quand ces pratiques avaient lieu », a déclaré Dr Oumar Diouhé Bah.

Au cours de l’année 2025, les inspections menées par le ministère ont permis de mesurer l’ampleur du phénomène. Sur 130 structures sanitaires visitées, 127 ont été fermées pour non-respect des normes en vigueur. « Pour 2025 seulement, nous avons visité 130 structures, dont 127 ont été fermées », a précisé le ministre.

Au-delà de ce bilan annuel, le patron du département de la Santé a également évoqué un cumul des actions menées contre l’exercice illégal de la médecine au cours des dernières années. Il a notamment fait état de conséquences sociales et sanitaires importantes liées à ces pratiques.

« Si l’on remonte de manière cumulative, on estime à 171 le nombre de bénéficiaires concernés », a-t-il indiqué, sans fournir davantage de détails sur cette estimation.

À travers ces opérations de fermeture, le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique entend renforcer la sécurité sanitaire des populations et mettre un terme aux pratiques médicales non autorisées, souvent à l’origine de graves complications pour les patients.