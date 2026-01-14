La cérémonie d’investiture du président de la République, Mamadi Doumbouya, est prévue ce samedi 17 janvier 2026 au stade Général Lansana Conté. À l’approche de cet événement d’envergure nationale, le ministre de la Culture et de l’Artisanat, Moussa Moïse Sylla, a expliqué les raisons ayant motivé le choix de cette infrastructure sportive.

Selon le ministre, l’investiture du président Mamadi Doumbouya « appelle une couverture médiatique à la hauteur de sa portée institutionnelle et historique ». À ce titre, il a insisté sur le rôle central des médias dans la réussite de l’événement.

« Vous êtes des témoins privilégiés de cette page de l’histoire de la Guinée, marquée par un nouveau départ qui commencera ce samedi. Vous êtes également des relais de sens, de pédagogie et de responsabilité auprès des populations qui nous écoutent et nous suivent », a-t-il déclaré, invitant les professionnels de l’information à exercer leur mission « dans le strict respect des principes de rigueur et de responsabilité », tout en préservant « le caractère solennel, républicain et fédérateur de la cérémonie».

Pour Moussa Moïse Sylla, le choix du stade s’inscrit aussi dans une volonté de projection internationale. « Les projecteurs du monde seront tournés vers la Guinée. C’est une question de respectabilité et d’image de notre pays à l’international, au regard des délégations et des chefs d’État attendus », a-t-il souligné, appelant à une couverture médiatique « dans les conditions les plus professionnelles possibles ».

Il a par ailleurs précisé que, si la cérémonie aurait pu se tenir dans une salle fermée, le Stade Général Lansana Conté a été privilégié « pour donner à l’événement une solennité particulière et montrer, aux yeux du monde, la nouvelle Guinée ».

S’agissant du déroulement, le ministre a indiqué que les activités débuteront dès 8 heures, avec des prestations artistiques en prélude au programme officiel, qui commencera avec l’arrivée du président de la République et de ses homologues.

Enfin, il a rassuré sur les dispositions organisationnelles et sécuritaires. « Il n’y aura pas que la presse dans le stade. D’autres corps seront mobilisés, notamment les forces de sécurité, qui seront fortement renforcées. L’objectif est de permettre à chacun de se déplacer aisément et de connaître clairement la zone relevant de sa responsabilité », a-t-il conclu.