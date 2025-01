Lors de son intervention dans l’émission “On fait le point” sur la RTG, la ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Économie numérique, Rose Pola Pricemou, a assuré que la Guinée a désormais acquis sa souveraineté numérique. Elle a notamment évoqué les progrès réalisés dans le domaine de l’hébergement, avec l’introduction du point GN.

La ministre a précisé que la Guinée a déjà réussi à rapatrier ses données et que le lancement officiel de cette initiative aura lieu très prochainement pour répondre aux besoins de la population. “C’est comme tout autre registre, mais avec l’avantage d’avoir un hébergeur local, où les Guinéens peuvent acheter des noms de domaine, comme par exemple abacarecondé.gn”, a-t-elle expliqué.

Elle a également souligné que la cérémonie de lancement, initialement prévue le 4 décembre 2024, avait dû être reportée, mais qu’elle se tiendrait en début d’année prochaine. Pour la ministre, cet événement marquera un moment de grande fierté pour la Guinée : “Nous avons notre souveraineté numérique, nous pouvons gérer notre propre point GN et permettre aux Guinéens, ou à ceux qui souhaitent s’identifier à la Guinée, de créer des noms de domaine qui leur ressemblent”.

La ministre a aussi évoqué les défis à venir, notamment en matière d’appels vocaux et de gestion des besoins numériques du pays, soulignant que des mesures sont mises en place pour répondre à ces besoins de souveraineté numérique.

Concernant la relance de Guinée Télécom, Rose Pola Pricemou a réitéré la volonté du gouvernement de redonner vie à l’opérateur historique du pays, conformément à la vision des autorités. Elle a précisé que les tests nécessaires à l’opérationnalisation du projet sont en cours et que les équipements sont déjà prêts. “Nous avons effectué des tests d’évaluation et il est évident que les équipements sont là ; il suffit simplement de les réactiver”, a-t-elle ajouté, insistant sur l’importance de relancer cet opérateur stratégique dans les plus brefs délais.

En réponse aux difficultés rencontrées par certains opérateurs privés dans le pays, la ministre a expliqué que des mesures sont prises pour éviter que Guinée Télécom ne tombe dans la même situation de faillite que certains anciens opérateurs, tout en favorisant la concurrence. “Nous voulons aussi permettre à d’autres opérateurs d’exister et d’apporter un véritable choix aux consommateurs guinéens”, a-t-elle précisé.

Sur le plan managérial, Rose Pola Pricemou a souligné l’importance de travailler sur la gestion des opérateurs pour garantir la pérennité de Guinée Télécom et des autres acteurs du secteur.

La ministre a conclu en affirmant que le secteur des télécommunications est stratégique pour le développement numérique du pays et que les autorités travaillent d’arrache-pied pour surmonter les défis actuels et assurer un avenir prometteur à Guinée Télécom, ainsi qu’à l’ensemble du secteur numérique guinéen.