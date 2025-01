Les réactions à la démission de Maître Mohamed Traoré du CNT continuent d’alimenter les débats. L’ancien parti au pouvoir, le RPG Arc-en-ciel, salue cette initiative et lance un appel à tous ceux qui aspirent à un avenir démocratique pour la Guinée.

L’ancien ministre du commerce, Marc Yombouno a salué la décision du désormais ex conseiller national. “En tant que juriste, homme de droit et avocat au Barreau, qui a été bâtonnier, si Me Traoré était resté au CNT au sein duquel règne une confusion qui ne dit pas son nom, sa réputation à l’étranger aurait été ternie. En revisitant ses publications et les sujets qu’il abordait fréquemment, il était incompréhensible qu’il demeure au sein du CNT. En effet, la transition était censée durer 36 mois, et avec son dépassement, il a dû faire face à sa propre conscience”, a expliqué l’ancien ministre, espérant que d’autres membres du CNT vont emboîter le pas.

“Je tiens à saluer la décision de Me Traoré, et je souhaite que d’autres membres du CNT fassent de même. Il est important de ne pas se laisser enfermer dans des logiques qui compromettent l’avenir de la Guinée. Ceux qui aspirent à un avenir démocratique pour notre pays doivent agir avec responsabilité. Personnellement, j’apprécie cette démarche, et je suis convaincu que cette appréciation est partagée au sein des forces vives”, a précisé Marc Yombouno.