Le Directeur général des Douanes, Moussa Camara, et son adjoint, Lieutenant-colonel Fodé Camara, sont en audition auprès de la chambre d’instruction de la CRIEF.

C’est une information qui nous a été rapportée par une source bien introduite à la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) dans l’après-midi de ce mardi 14 janvier 2025.

Faut-il rappeler que la justice guinéenne a inculpé et placé sous mandat de dépôt, le jeudi 19 décembre, le directeur général des Douanes et dix autres responsables pour le détournement présumé de plus de 700 milliards de francs guinéens, soit l’équivalent de 76,7 millions d’euros.