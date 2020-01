Labé: accusé de tirer sur un manifestant, Cantona s’explique

Durant la première journée de la résistance active annoncée par le FNDC, un jeune homme a été mortellement touché par balles à Labé. Accusé par des manifestants d’être l’auteur de ce tir, l’adjudant chef Ibrahima Sory Camara communément appelé Cantona nie tout en bloc.

Le gendarme en poste à la départementale de Labé affirme être à Conakry depuis la veille, c’est-à-dire dimanche 12 janvier 2020, après cette annonce, Cantona a cité des témoins qui ont confirmé ses dires.

« Moi, je suis allé dimanche aux environs de 16h à la gare routière de Conakry au Yenguema à bord d’une moto Boxer bleue, j’ai dis à Mawal de me réserver une place dans un taxi pour 19h, il m’a répondu que les chauffeurs ont peur des représailles la nuit donc ils bougent à 17h. C’est ainsi que j’ai acheté un billet et je me suis embarqué à 17h » s’est expliqué le gendarme.

Poursuivant l’adjudant chef Cantona rappelle que son unité n’est pas chargée du maintien d’ordre mais aussi, il vante ces relations avec les populations de Labé, « depuis 10 ans je suis à Labé mais je ne suis jamais sorti pendant une manifestation pour maintien d’ordre, moi je ne peux pas tirer sur quelqu’un à Labé avec toutes les relations que j’ai ici ».

Interrogé, Aladji Mawal, chef syndicat des transporteurs à la gare routière, confirme: « il est venu ici dimanche aux environs de 16 heures, il m’a dit qu’il veut voyager ce soir pour Conakry, je lui ai dis que les véhicules bougent à 17h, il est allé et est revenu un peu plus tard pour s’embarquer avec Porto ».