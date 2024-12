À 24 heures du coup d’envoi de la saison 2024-2025, le président de la Ligue Guinéenne de Football Professionnel (LGFP), Lucien Guilao, était face à la presse ce vendredi 13 décembre 2024. Il a saisi cette occasion pour répondre au boycott annoncé par 12 des 14 clubs engagés en Ligue 1, lesquels exigent le paiement intégral des arriérés de la saison précédente ainsi qu’une proposition concrète concernant le paiement de la subvention pour cette édition.

« Il faut qu’on joue. Nos jeunes ont besoin de jouer, il y a le CHAN qui arrive, et on est en retard par rapport au calendrier. En juin, nous devons donner les noms des clubs représentant notre pays dans les compétitions interclubs de la CAF. Et pour cela, il faut qu’on commence maintenant. Le lancement du championnat se fera à Kankan, et on remettra au Milo son trophée de champion et le chèque en bois qui sera payé plus tard », a déclaré le patron de la Ligue pro, insistant sur le respect du programme établi par son instance.

Lucien Beindou Guilao n’a pas hésité à lancer un avertissement ferme aux clubs : « On a programmé le championnat et on respectera le règlement. On va jouer le 14. Ceux qui ne participeront pas, le règlement s’appliquera. (…) Si les douze clubs refusent de jouer, l’année blanche sera déclarée. Mais nous respecterons le règlement. Soit l’année blanche est déclarée, soit vous poursuivez le championnat. (…) Il y a un club qui dit : ‘Je ne signe pas forfait, je ne joue pas…’ », a-t-il déclaré avec fermeté devant les journalistes.

Concernant la subvention accordée aux clubs, le président de la LGFP a apporté des précisions : « Nous travaillons avec les clubs et pour les clubs. Ce sont nos partenaires. À titre d’exemple, depuis la saison dernière, nous avons obtenu 500 millions grâce aux droits TV. 84 % de ce montant, soit 420 millions, est reversé aux clubs. La coupe de la Ligue a été un complément, et tout cela témoigne de notre bonne foi à aider et soutenir les clubs. Nous ne sommes pas dans une logique de confrontation. Nous leur demandons humblement d’accepter le montant proposé, car nous continuons à nous battre pour augmenter les fonds. Mais en attendant, il faut qu’on joue. »

Selon le programme établi par la Ligue, le championnat de Ligue 1 débutera ce samedi 14 décembre 2024 avec trois rencontres. À Kankan, le champion en titre, le Milo FC, recevra l’AS Kaloum. En plus de ce match, deux autres affiches sont également prévues le même jour. À Dubréka, le Horoya AC accueillera le promu RCC Kamsar sur la pelouse de Yorokoguiyah. Parallèlement, Renaissance FC se déplacera au stade de l’Amitié de Kamsar pour affronter le CIK.