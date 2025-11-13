Le ministre de la Justice, Yaya Kairaba Kaba, a annoncé ce jeudi 13 novembre 2025 la suspension du juge Kaman Gogana Konomou, magistrat instructeur au Tribunal pour enfants.

Selon un arrêté rendu public, cette décision fait suite à plusieurs griefs formulés à l’encontre du magistrat.

Le communiqué évoque un « manquement au devoir de réserve, à l’éthique et à la déontologie régissant la profession de magistrat, tenue de propos à caractère politique sur les réseaux sociaux de nature à troubler le bon fonctionnement de la justice ».

L’article 2 de l’arrêté précise que « cette suspension sera suivie de la saisine du Conseil supérieur de la magistrature aux fins d’action disciplinaire conformément aux textes régissant le Statut des magistrats ».

Cette mesure intervient quelques semaines après une série de réformes initiées par les autorités de la transition, marquée notamment par la nomination de plusieurs magistrats dans les différentes juridictions du pays.