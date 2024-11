L’artiste Elie Kamano, très critique à l’égard du régime militaire guinéen, a créé un mouvement dénommé ‘Pour une Guinée libre’. Ce mouvement, dès sa création, se fixe comme principal objectif de “chasser” le CNRD du pouvoir.

Sur sa page Facebook, où il a fait l’annonce, Elie Kamano rappelle que le 5 septembre 2021, le peuple de Guinée s’est réveillé sous le crépitement des balles qui mettaient fin, selon lui, à 11 années de règne du professeur Alpha Condé à la tête du pays.

Poursuivant, il affirme que “c’est dans un bazar total qu’un groupe de militaires de l’unité des forces spéciales, dirigé par le colonel Mamadi Doumbouya, a finalement tenu un premier discours à la télévision nationale pour rassurer le peuple en le nourrissant de beaucoup d’espoir.”

“Au fur et à mesure du temps, l’euphorie a laissé place au désenchantement et l’espoir a fait place à la rupture, parce que la Guinée est devenue une usine d’épuration, de kidnapping, de confiscation des libertés fondamentales et d’élimination physique.”

L’artiste précise que “c’est dans cet élan que nous avons décidé de mettre en place un mouvement patriotique dénommé « POUR UNE GUINÉE LIBRE » afin de chasser le CNRD du pouvoir et d’organiser une courte transition qui donnera la chance à tous les Guinéens de participer aux élections qui en découleront, à chance égale.”

Elie Kamano compte organiser une conférence dans les jours à venir à Paris pour donner plus de détails sur ce mouvement.