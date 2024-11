L’ancien directeur général de l’Office Guinéen de Publicité (OGP), Paul Moussa Diawara, a été nommé au Ministère des Transports en tant que directeur général de la Marine marchande, selon un décret lu sur les antennes de la télévision nationale.

En juin 2023, Paul Moussa Diawara et son ancien Directeur Administratif et Financier, Inza Bayo, avaient été condamnés par la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (CRIEF) à cinq ans d’emprisonnement et au paiement d’une amende de 50 millions de francs guinéens chacun, pour “détournement de deniers publics et complicité,” pour un montant estimé à 39 milliards de francs guinéens. Toutefois, ils ont été blanchis de ces accusations par la Cour suprême en mai 2024.