Plus de 20 ans après la disparition d’Air Guinée, la liquidation de la compagnie aérienne continue de susciter des débats. L’ancien pilote, Frédéric Antoine Cross, nous fait revivre les coulisses de cette fin controversée.

Il explique qu’en 2003, Air Guinée a rencontré des difficultés liées à sa restructuration. Face à cette situation, la compagnie a été cédée à Elhadj Mamadou Sylla (du groupe Sylla Patronat) et a pris le nom d’Air Guinée Express.

“Malheureusement, le seul avion que nous avions a été doublé par un autre acheté par Elhadj Mamadou Sylla, alors que le premier était encore en bon état. Le second a malheureusement eu un crash à Freetown en Sierra Léone en raison d’un problème technique. Pendant que cet avion était endommagé, celui qui effectuait les vols, ayant atteint ses limites d’heures avant la révision, a dû être envoyé à Perpignan en France pour sa révision. Malheureusement, à son arrivée là-bas, il a été saisi et vendu en pièces détachées. Ainsi, depuis ce jour, Air Guinée a complètement cessé d’exister. D’après ce que l’on a appris, des créanciers ont saisi l’avion et l’ont vendu en pièces détachées pour se rembourser. Cela a marqué la fin d’Air Guinée Express”, témoigne le pilote de la retraite. Plongez dans l’intégralité du témoignage avec cette vidéo.