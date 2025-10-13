Les enseignants contractuels communaux, exclus du processus d’intégration à la fonction publique, prévoient de tenir un meeting ce lundi 13 octobre 2025, à Conakry.

L’information a été donnée par le porte-parole du mouvement, Diaka Sow, qui a précisé que la manifestation s’étendra du siège du Syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée (SLECG) à Donka jusqu’au Palais Mohamed V.

Ce meeting vise, selon les organisateurs, à réclamer leur intégration dans la fonction publique, un engagement qu’ils affirment attendre depuis longtemps maintenant.