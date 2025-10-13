Dans une série de decrets publiée ce lundi 13 octobre 2025, le président de la transition a procédé a la nomination des secrétaires généraux des ministères. Ce sont :

1.⁠ ⁠Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme

Secrétaire générale : Mme Irène Marie Hadji Malis

2.⁠ ⁠Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation

Secrétaire général : M. Mohamed Siké Camara

3.⁠ ⁠Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile

Secrétaire général : M. Moustapha Kobèlé Keïta

4.⁠ ⁠Ministère des Affaires Étrangères, de l’Intégration Africaine et des Guinéens Établis à l’Étranger

Secrétaire général : M. Abdoulaye Youla

5.⁠ ⁠Ministère de l’Économie et des Finances

Secrétaire général : Dr Mamoudou Touré

6.⁠ ⁠Ministère du Budget

Secrétaire général : M. Thierno Amadou Bah

7.⁠ ⁠Ministère du Plan et de la Coopération Internationale

Secrétaire général : M. Kabele Soumah

8.⁠ ⁠Ministère des Mines et de la Géologie

Secrétaire général : M. Aboubacar Kourouma

9.⁠ ⁠Ministère du Travail et de la Fonction Publique

Secrétaire général : M. Aboubacar Kourouma

10.⁠ ⁠Ministère de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises

Secrétaire générale : Mme Bintou Dounoh, précédemment conseillère chargée des questions industrielles et des PME au ministère du Commerce, de l’Industrie et des PME.

11.⁠ ⁠Ministère de l’Agriculture

Secrétaire général : M. Oumar Barry, précédemment secrétaire général du ministère de l’Agriculture et de l’Élevage.

12.⁠ ⁠Ministère de la Culture et de l’Artisanat

Secrétaire générale : Mme Ramatoulaye Camara, précédemment chef de cabinet du ministère du Travail et de la Fonction Publique.

13.⁠ ⁠Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation

Secrétaire général : Dr Facinet Conté

14.⁠ ⁠Ministère de l’Enseignement Pré-universitaire et de l’Alphabétisation

Secrétaire général : M. Youssouf Boundou Sylla

15.⁠ ⁠Ministère de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l’Emploi

Secrétaire général : M. Julien Bongono

16.⁠ ⁠Ministère du Commerce

Secrétaire général : M. Bamba Oliano, précédemment chef de cabinet du ministère de la Pêche et de l’Économie Maritime.

17.⁠ ⁠Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique

Secrétaire générale : Dr Mandjou Djakité, précédemment directrice nationale des Laboratoires de Guinée.

18.⁠ ⁠Ministère de l’Environnement et du Développement Durable

Secrétaire général : M. Karim Samoura

19.⁠ ⁠Ministère de la Pêche et de l’Économie Maritime

Secrétaire général : M. Morlaye Soumah, précédemment chef de cabinet du ministère de l’Économie et des Finances.

20.⁠ ⁠Ministère des Infrastructures et des Travaux Publics

Secrétaire général : M. Ibrahima Camara

21.⁠ ⁠Ministère de l’Énergie

Secrétaire général : M. Moussa Koulibaly, Ingénieur électricien, consultant.

22.⁠ ⁠Ministère de l’Hydraulique et des Hydrocarbures

Secrétaire général : M. Bachir Camara, précédemment secrétaire général du ministère de l’Énergie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures.

23.⁠ ⁠Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire, chargé de la récupération des domaines spoliés de l’État

Secrétaire général : M. Mamadou Saliou Sylla

24.⁠ ⁠Ministère des Transports

Secrétaire général : M. Mohamed Bakayoko

25.⁠ ⁠Ministère des Postes, des Télécommunications et de l’Économie Numérique

Secrétaire général : M. Nouhan Traoré

26.⁠ ⁠Ministère de l’Information et de la Communication

Secrétaire général : M. Souleymane Bah

27.⁠ ⁠Ministère de la Jeunesse

Secrétaire générale : Mme Kaïté Salla, précédemment secrétaire générale du ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique.

28.⁠ ⁠Ministère des Sports

Secrétaire général : M. Mohamed Bily Kaba, précédemment secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports.

29.⁠ ⁠Ministère de la Promotion Féminine, de l’Enfance et des Personnes Vulnérables

Secrétaire général : M. Roger Yassi Clonan

30.⁠ ⁠Ministère du Tourisme et de l’Hôtellerie

Secrétaire général : M. Souleymane Keïta, précédemment député à l’Assemblée nationale de Guinée.

31.⁠ ⁠Ministère de l’Élevage

Secrétaire générale : Mme Halimatou Sirandou Diallo, précédemment directrice nationale de l’Alimentation et des Productions animales.

32.⁠ ⁠Secrétariat général adjoint du Gouvernement

Secrétaire général adjoint : M. Fayimba Mara

33.⁠ ⁠Affaires Religieuses

Secrétaire général adjoint : Elhadj Ibrahima Ousmane Bah