Dans une série de decrets publiée ce lundi 13 octobre 2025, le président de la transition a procédé a la nomination des secrétaires généraux des ministères. Ce sont :
1. Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme
Secrétaire générale : Mme Irène Marie Hadji Malis
2. Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation
Secrétaire général : M. Mohamed Siké Camara
3. Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile
Secrétaire général : M. Moustapha Kobèlé Keïta
4. Ministère des Affaires Étrangères, de l’Intégration Africaine et des Guinéens Établis à l’Étranger
Secrétaire général : M. Abdoulaye Youla
5. Ministère de l’Économie et des Finances
Secrétaire général : Dr Mamoudou Touré
6. Ministère du Budget
Secrétaire général : M. Thierno Amadou Bah
7. Ministère du Plan et de la Coopération Internationale
Secrétaire général : M. Kabele Soumah
8. Ministère des Mines et de la Géologie
Secrétaire général : M. Aboubacar Kourouma
9. Ministère du Travail et de la Fonction Publique
Secrétaire général : M. Aboubacar Kourouma
10. Ministère de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises
Secrétaire générale : Mme Bintou Dounoh, précédemment conseillère chargée des questions industrielles et des PME au ministère du Commerce, de l’Industrie et des PME.
11. Ministère de l’Agriculture
Secrétaire général : M. Oumar Barry, précédemment secrétaire général du ministère de l’Agriculture et de l’Élevage.
12. Ministère de la Culture et de l’Artisanat
Secrétaire générale : Mme Ramatoulaye Camara, précédemment chef de cabinet du ministère du Travail et de la Fonction Publique.
13. Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation
Secrétaire général : Dr Facinet Conté
14. Ministère de l’Enseignement Pré-universitaire et de l’Alphabétisation
Secrétaire général : M. Youssouf Boundou Sylla
15. Ministère de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l’Emploi
Secrétaire général : M. Julien Bongono
16. Ministère du Commerce
Secrétaire général : M. Bamba Oliano, précédemment chef de cabinet du ministère de la Pêche et de l’Économie Maritime.
17. Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique
Secrétaire générale : Dr Mandjou Djakité, précédemment directrice nationale des Laboratoires de Guinée.
18. Ministère de l’Environnement et du Développement Durable
Secrétaire général : M. Karim Samoura
19. Ministère de la Pêche et de l’Économie Maritime
Secrétaire général : M. Morlaye Soumah, précédemment chef de cabinet du ministère de l’Économie et des Finances.
20. Ministère des Infrastructures et des Travaux Publics
Secrétaire général : M. Ibrahima Camara
21. Ministère de l’Énergie
Secrétaire général : M. Moussa Koulibaly, Ingénieur électricien, consultant.
22. Ministère de l’Hydraulique et des Hydrocarbures
Secrétaire général : M. Bachir Camara, précédemment secrétaire général du ministère de l’Énergie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures.
23. Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire, chargé de la récupération des domaines spoliés de l’État
Secrétaire général : M. Mamadou Saliou Sylla
24. Ministère des Transports
Secrétaire général : M. Mohamed Bakayoko
25. Ministère des Postes, des Télécommunications et de l’Économie Numérique
Secrétaire général : M. Nouhan Traoré
26. Ministère de l’Information et de la Communication
Secrétaire général : M. Souleymane Bah
27. Ministère de la Jeunesse
Secrétaire générale : Mme Kaïté Salla, précédemment secrétaire générale du ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique.
28. Ministère des Sports
Secrétaire général : M. Mohamed Bily Kaba, précédemment secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports.
29. Ministère de la Promotion Féminine, de l’Enfance et des Personnes Vulnérables
Secrétaire général : M. Roger Yassi Clonan
30. Ministère du Tourisme et de l’Hôtellerie
Secrétaire général : M. Souleymane Keïta, précédemment député à l’Assemblée nationale de Guinée.
31. Ministère de l’Élevage
Secrétaire générale : Mme Halimatou Sirandou Diallo, précédemment directrice nationale de l’Alimentation et des Productions animales.
32. Secrétariat général adjoint du Gouvernement
Secrétaire général adjoint : M. Fayimba Mara
33. Affaires Religieuses
Secrétaire général adjoint : Elhadj Ibrahima Ousmane Bah