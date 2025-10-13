Le Président de la transition, le Général Mamadi Doumbouya, a procédé ce lundi 13 octobre 2025 à une vaste série de nominations au sein de l’administration publique. À travers un décret rendu public, le Chef de l’État a désigné les Chefs de Cabinet des différents départements ministériels.

Voici la liste complète des responsables nouvellement nommés :

1. Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme : M. Bily 1 Keïta, avocat

2. Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation : M. François Gono Condé

3. Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile : M. Kémo Oularé

4. Ministère des Affaires Étrangères, de l’Intégration Africaine et des Guinéens Établis à l’Étranger : Mme Mariama Bailo Barry

5. Ministère de l’Économie et des Finances : Mme Fatoumata Binta Barry

6. Ministère du Budget : Mme Nana Teninkè Youssouf Diarré

7. Ministère du Plan et de la Coopération Internationale : Mme Fatoumata Touré

8. Ministère des Mines et de la Géologie : Mme Aminata Bangoura

9. Ministère du Travail et de la Fonction Publique : Mme Hassanatou Bah

10. Ministère de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises : M. Abdoulaye Diallo, économiste

11. Ministère de l’Agriculture : Mme Nima Bah

12. Ministère de la Culture et de l’Artisanat : M. Thierno Hamidou Bah

13. Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation : Pr Fanta Touré

14. Ministère de l’Enseignement Préuniversitaire et de l’Alphabétisation : M. Abass Camara

15. Ministère de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l’Emploi : M. Alpha Saliou Kourouma

16. Ministère du Commerce : M. Francis Soumah, ancien conseiller en stratégie d’investissement et gestion de développement à la Direction générale des investissements

17. Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique : Dr Pépé Bilivogui

18. Ministère de l’Environnement et du Développement Durable : Dr Diao Baldé

19. Ministère de la Pêche et de l’Économie Maritime : M. Ahmed Keïta, ancien secrétaire général du ministère de l’Énergie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures

20. Ministère des Infrastructures et des Travaux Publics : M. Saa Kossa Touré

21. Ministère de l’Énergie : Mme Fatoumata Binta Baldé, ancienne conseillère chargée des infrastructures minières au ministère des Mines et de la Géologie

22. Ministère de l’Hydraulique et des Hydrocarbures : Mme Fatoumata Diallo, ex-directrice générale adjointe de la SOGEAG

23. Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire, chargé de la récupération des domaines spoliés de l’État : M. Mohamed Lamine Bangoura

24. Ministère des Transports : Mme Fatoumata Bangoura

25. Ministère des Postes, des Télécommunications et de l’Économie Numérique : M. Nfaly Sylla

26. Ministère de l’Information et de la Communication : Mme Adèle Camara

27. Ministère de la Jeunesse : M. Robert Sarah Koulémou, journaliste

28. Ministère des Sports : Mme M’Mahawa Touré

29. Ministère de la Promotion Féminine, de l’Enfance et des Personnes Vulnérables : Mme Fatoumata Binta Diallo

30. Ministère du Tourisme et de l’Hôtellerie : Elhadj Baba Thiam, ancien cadre du Crédit Mutuel de Bordeaux (France)

31. Ministère de l’Élevage : M. Sanfan Mohamed Cissé, ancien Chef de Cabinet du ministère de l’Agriculture et de l’Élevage

32. Secrétariat Général du Gouvernement : M. Aly Touré

33. Secrétariat Général des Affaires Religieuses : M. Jean Édouard Sagno

Cette série de nominations s’inscrit dans la continuité de la restructuration administrative engagée par le Chef de l’État, visant à renforcer l’efficacité et la coordination au sein des départements ministériels.