Le Président de la transition, le Général Mamadi Doumbouya, a procédé ce lundi 13 octobre 2025 à une vaste série de nominations au sein de l’administration publique. À travers un décret rendu public, le Chef de l’État a désigné les Chefs de Cabinet des différents départements ministériels.
Voici la liste complète des responsables nouvellement nommés :
1. Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme : M. Bily 1 Keïta, avocat
2. Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation : M. François Gono Condé
3. Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile : M. Kémo Oularé
4. Ministère des Affaires Étrangères, de l’Intégration Africaine et des Guinéens Établis à l’Étranger : Mme Mariama Bailo Barry
5. Ministère de l’Économie et des Finances : Mme Fatoumata Binta Barry
6. Ministère du Budget : Mme Nana Teninkè Youssouf Diarré
7. Ministère du Plan et de la Coopération Internationale : Mme Fatoumata Touré
8. Ministère des Mines et de la Géologie : Mme Aminata Bangoura
9. Ministère du Travail et de la Fonction Publique : Mme Hassanatou Bah
10. Ministère de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises : M. Abdoulaye Diallo, économiste
11. Ministère de l’Agriculture : Mme Nima Bah
12. Ministère de la Culture et de l’Artisanat : M. Thierno Hamidou Bah
13. Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation : Pr Fanta Touré
14. Ministère de l’Enseignement Préuniversitaire et de l’Alphabétisation : M. Abass Camara
15. Ministère de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l’Emploi : M. Alpha Saliou Kourouma
16. Ministère du Commerce : M. Francis Soumah, ancien conseiller en stratégie d’investissement et gestion de développement à la Direction générale des investissements
17. Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique : Dr Pépé Bilivogui
18. Ministère de l’Environnement et du Développement Durable : Dr Diao Baldé
19. Ministère de la Pêche et de l’Économie Maritime : M. Ahmed Keïta, ancien secrétaire général du ministère de l’Énergie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures
20. Ministère des Infrastructures et des Travaux Publics : M. Saa Kossa Touré
21. Ministère de l’Énergie : Mme Fatoumata Binta Baldé, ancienne conseillère chargée des infrastructures minières au ministère des Mines et de la Géologie
22. Ministère de l’Hydraulique et des Hydrocarbures : Mme Fatoumata Diallo, ex-directrice générale adjointe de la SOGEAG
23. Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire, chargé de la récupération des domaines spoliés de l’État : M. Mohamed Lamine Bangoura
24. Ministère des Transports : Mme Fatoumata Bangoura
25. Ministère des Postes, des Télécommunications et de l’Économie Numérique : M. Nfaly Sylla
26. Ministère de l’Information et de la Communication : Mme Adèle Camara
27. Ministère de la Jeunesse : M. Robert Sarah Koulémou, journaliste
28. Ministère des Sports : Mme M’Mahawa Touré
29. Ministère de la Promotion Féminine, de l’Enfance et des Personnes Vulnérables : Mme Fatoumata Binta Diallo
30. Ministère du Tourisme et de l’Hôtellerie : Elhadj Baba Thiam, ancien cadre du Crédit Mutuel de Bordeaux (France)
31. Ministère de l’Élevage : M. Sanfan Mohamed Cissé, ancien Chef de Cabinet du ministère de l’Agriculture et de l’Élevage
32. Secrétariat Général du Gouvernement : M. Aly Touré
33. Secrétariat Général des Affaires Religieuses : M. Jean Édouard Sagno
Cette série de nominations s’inscrit dans la continuité de la restructuration administrative engagée par le Chef de l’État, visant à renforcer l’efficacité et la coordination au sein des départements ministériels.