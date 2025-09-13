Coup de tonnerre dans le paysage médiatique guinéen. Le groupe Africvision vient d’être frappé par une double sanction : la radio Sabari Fm est suspendue, tandis que la web TV Sab TV est interdite.

La décision a été rendue publique ce samedi 13 septembre 2025 par la Haute Autorité de la Communication (HAC). Le document stipule :

“Article 1er : la suspension de la radio Sabari FM pour une période de 45 jours pour rediffusion d’une émission produite par un journaliste interdit d’exercer la profession en Guinée. Interdiction de la Web TV Sab TV pour avoir relayé cette information, ce conformément aux articles 39 et 40 de la loi L2010-002-CNT du 22 juin 2010, portant sur la liberté de la presse en République de Guinée”.

Cette mesure découle de la reprise, par les deux médias incriminés, d’une émission diffusée par Espace TV. Celle-ci a relancé ses programmes depuis la France après sa fermeture par les autorités guinéennes.