L’Organisation guinéenne des défense des droits de l’homme (OGDH) salue l’initiative du parquet général qui exige des enquêtes sur les tueries des manifestants en Guinée.

Dans un communiqué en date du 10 septembre 2024, le procureur général près la Cour d’appel de Conakry a instruit les parquets d’instance d’informer la population sur le niveau d’avancement des procédures ouvertes au niveau de leurs juridictions.

Pour le vice-président de l’OGDH, cette démarche est nécessaire au regard du nombre des morts enregistrés et la gravité des crimes commis ces dernières années pendant les manifestations en Guinée.

Me Alpha Amadou DS Bah rappelle qu’il incombe au parquet général et aux parquets d’instance de prendre l’initiative d’ouvrir des procédures judiciaires et de tenir l’opinion informée des actions en cours.

“Nous espérons que cela incitera les parquets d’instance à être plus vigilants et à s’engager dans la lutte contre l’impunité”, a-t-il déclaré.

Cependant, Maître DS regrette que de nombreuses enquêtes annoncées récemment n’aient jamais abouti. Le vice-président de l’OGDH appelle le parquet à aller vers des actions concrètes.

“Donc en plus des discours, il faut aller dans le concret, agir conformément à la loi parce qu’un parquet d’instance n’a pas besoin d’un rappel du parquet général pour ouvrir des enquêtes lorsqu’il y a des tueries. Cela doit être automatique. Il faut que ce paradigme-là change, il faut que les parquets d’instance se sentent concernés lorsqu’il y a des tueries en Guinée”, insiste l’avocat.