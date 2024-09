Le président du parti Rassemblement pour la Renaissance et le Développement (RRD) s’est exprimé sur l’absence prolongée de Cellou Dalein Diallo en Guinée.

Pour Abdoulaye Kourouma, le leader de l’UFDG a pris une mauvaise décision en quittant le pays dans un contexte où il est visé par une procédure judiciaire.

“Lorsque tu fais de la politique et que tu es confronté à de telles situations, c’est à toi de prendre des dispositions. Mais, moi, à la place de Cellou, je n’irais nulle part, je réglerais le problème ici”, a indiqué Abdoulaye Kourouma, estimant que le président de l’UFDG doit faire preuve d’audace et venir affronter la justice de son pays.

“Si tu es cité dans un dossier, la seule chose que tu peux faire, c’est venir répondre”, a-t-il ajouté.

Selon le leader du RRD, Cellou Dalein Diallo risque de se voir écarté de la course à la prochaine élection présidentielle. “La façon dont Cellou agit, en tenant des meetings à l’étranger, alors que les élections seront programmées, et qu’il n’est pas venu faire face à cette affaire de justice, pourrait faire perdre son parti politique. Si le parti n’est pas préparé pour présenter un candidat, au cas où Cellou ne rentre pas ou serait disqualifié, les militants militent dans le vide. Si c’était moi, je ferais face à la situation. Si je dois me présenter, je me présente, ou je prépare quelqu’un d’autre.”

L’ancien député rappelle qu’“un acteur politique qui a peur d’aller en prison n’a rien à faire en politique”.