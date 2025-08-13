La Fédération guinéenne de football (Feguifoot) a officiellement présenté, ce mardi 12 août 2025, le nouveau sélectionneur du Syli national, le Portugais Paulo Duarte. Lors de la cérémonie, le secrétaire général de la Feguifoot, Ibrahima Blasco Barry, a détaillé le processus de recrutement, les missions assignées au technicien et les attentes placées en lui pour relancer le football guinéen.

Face à la presse, il a rappelé que l’appel à candidatures avait été lancé le 13 juin dernier, à la suite des échecs enregistrés par l’équipe nationale dans les qualifications pour la CAN et le Mondial. « Le choix s’est basé sur des critères bien précis, parmi lesquels la parfaite connaissance du football africain », a-t-il précisé.

En concertation avec le ministère des Sports, la Feguifoot s’était donné pour mission de trouver « des solutions inédites » pour le sport national, notamment en recrutant un entraîneur de haut niveau répondant aux exigences de la Confédération africaine de football (CAF).

Résultat : 62 dossiers ont été reçus, émanant de techniciens guinéens et étrangers. Une commission regroupant Fédération, Comité olympique et autres acteurs a opéré une première sélection, réduisant la liste à 16 candidats, puis à cinq finalistes. « Malheureusement, aucun de nos compatriotes ne disposait de la licence CAF Pro ou UEFA Pro pour être retenu », a expliqué Blasco Barry. L’évaluation finale, menée par la Direction technique nationale (DTN) et validée par la commission, a consacré Paulo Duarte comme candidat idéal.

Diplômes requis, connaissance du football africain, aspects financiers… « Tout cela nous a conduits à signer un contrat de deux ans, du 1er août 2025 au 1er août 2027 », a indiqué le secrétaire général, saluant « l’appui du ministre des Sports ». Pour lui, la présence du ministre lors de la signature illustre l’intérêt du gouvernement pour le football, « devenu le meilleur moyen de brassage de la jeunesse et des populations ».

Blasco Barry a aussi tenu à rassurer sur les moyens accordés au nouvel entraîneur : « Contrairement à beaucoup d’entraîneurs ces derniers temps, Paulo Duarte résidera en Guinée pendant toute la durée de son contrat », même s’il pourra se rendre en Europe pour superviser des joueurs ou voir sa famille.

Le rôle du Portugais dépassera la seule équipe A. « Il devra aussi assister les encadreurs des catégories U15, U17, U20 et U23, afin que les équipes nationales soient composées des meilleurs talents du pays », a affirmé le secrétaire général. La Fédération prévoit d’ailleurs de nouvelles dispositions pour mieux encadrer financièrement ces entraîneurs.

Enfin, Blasco Barry a fixé les objectifs : « Nous souhaitons qu’au terme de son contrat, en 2027, la Guinée obtienne une qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations et pour les demi-finales de cette compétition. Une qualification en quarts de finale nous est déjà familière, il faut aller plus loin (…) Et au-delà, il faudra que notre équipe retrouve le top 10 africain du classement FIFA, grâce au travail titanesque qu’il va accomplir ».