Dans la nuit du 12 au 13 août 2025, une pluie torrentielle de près de six heures s’est abattue sur la préfecture de Siguiri, en Basse Guinée, provoquant d’importantes inondations. Le bilan provisoire fait état de dégâts matériels majeurs : plusieurs maisons se sont écroulées, des points d’eau et latrines ont été submergés, et de nombreuses familles ont perdu leurs moyens de subsistance.

Face à l’ampleur de la catastrophe, l’Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires (ANGUCH) a dépêché une équipe d’intervention sur place, avec le soutien de la Croix-Rouge guinéenne, de la Protection civile, de la délégation spéciale et des autorités préfectorales.

Dans une communication publiée ce mercredi 13 août, l’ANGUCH souligne la gravité de la situation : « Les conséquences sont lourdes : des maisons écroulées, moyens de subsistance engloutis, points d’eau et latrines inondées. »

Elle précise que les secours sont pleinement mobilisés : « Les agents de la Croix-Rouge guinéenne, de la Protection civile, les membres de la délégation spéciale et les autorités préfectorales sont actuellement à pied d’œuvre pour mener les premières interventions. »