Réunis en séance plénière ce mercredi 13 août 2025, les conseillers nationaux de la transition ont adopté l’accord de prêt conclu entre la République de Guinée et le Fonds africain de développement (FAD) pour le financement du Projet d’aménagement de la route inter-États Labé–Mali (ville)–Kédougou–Fongolembi.

Le financement, d’un montant de 30 millions d’unités de compte (UC) — soit environ 336,58 milliards de francs guinéens — est accordé par le FAD aux conditions suivantes :

Commission d’engagement : 0,75 %

Commission de service : 1 % par an sur le solde du prêt

Taux d’amortissement : 2,5 % par an

Durée du prêt : 50 ans

Période de grâce : 10 ans

Monnaie de remboursement : dollar US

Échéances de remboursement : 15 avril et 15 octobre de chaque année

Après adoption, les conseillers nationaux ont formulé plusieurs recommandations à l’endroit du gouvernement :

Communiquer semestriellement à la Commission de suivi des recommandations l’état d’exécution du projet ;

Garantir une gestion rigoureuse des ressources financières ;

Assurer le respect strict du contenu local dans la réalisation des travaux ;

Mobiliser à temps la contrepartie guinéenne pour indemniser efficacement les populations riveraines ;

Faire respecter les normes environnementales et sociales ;

Construire des centres de santé plutôt que de simples postes de santé ;

Présenter un rapport sur l’exécution des projets précédemment financés par le Fonds africain de développement (FAD).

Par ailleurs, le président du CNT, Dansa Kourouma, et ses collègues ont relevé que la première phase du projet, financée par la Banque islamique de développement (BID), « reste stagnante, avec très peu d’avancement ». Ils ont déploré l’impatience et les difficultés rencontrées par les populations locales, malgré la disponibilité d’une solution budgétaire.

« Le CNT appelle le ministre des Travaux publics à prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer les travaux de cette phase. L’accélération des chantiers sera le gage de l’acceptation et de la ratification par le CNT de toutes les futures conventions relatives au projet et au département des Travaux publics », ont-ils averti.