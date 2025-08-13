En marge du lancement officiel du vaccin contre le paludisme, ce mercredi 13 août à Conakry, le Premier ministre, Bah Oury, a souligné l’importance capitale de la santé publique dans le pays. Devant les autorités gouvernementales et les partenaires techniques, il a qualifié l’événement de “grand jour” dans la lutte contre cette maladie.

Rappelant “les calvaires, les souffrances et les tragédies” vécus par de nombreux peuples à cause du paludisme, il a salué “des années et des années de recherche” ayant permis d’aboutir à ce vaccin. “La Guinée, comme d’autres pays du monde entier, s’inscrit dans cette lancée de l’introduction du vaccin contre le paludisme”, a-t-il affirmé, précisant que la campagne “se fera d’étape en étape”.

Selon le chef du gouvernement, les villes et districts de Mamou, Kankan, Yomou et Gaoual seront les premiers bénéficiaires, avant un déploiement progressif vers “toutes les autres communautés citadines et rurales” du pays.

Pour Bah Oury, cette initiative relève aussi d’un engagement constitutionnel : “Le droit de la santé, ce n’est pas une déclaration littéraire sans conséquence. Ça oblige les pouvoirs publics à mobiliser toutes les ressources pour que le droit constitutionnel conféré à chaque citoyen guinéen puisse se traduire dans le concret.”

Évoquant les progrès enregistrés, il a rappelé qu’en 2022, le taux de vaccination s’élevait à 47 %, contre 63 % en 2025. “Ce sont des chiffres qui témoignent d’un effort extrêmement important et qui font référence à l’échelle mondiale”, a-t-il souligné, regrettant toutefois que “pour une raison qu’on n’arrive pas à expliquer, en 2013-2014, la Guinée était sortie de l’initiative d’indépendance vaccinale”.

Cette interruption, a-t-il ajouté, a privé près de 1,5 million d’enfants aujourd’hui âgés de 15 à 16 ans de toute dose de vaccin, créant ainsi “une bombe à retardement” en cas d’épidémie.

Insistant sur l’importance de la prévention, le Premier ministre a rappelé : “On prépare la guerre pour ne pas avoir à la faire. Le corps humain aussi fonctionne de la même manière. Ne pas vacciner, c’est violer le droit constitutionnel des nouveaux-nés à la vie et à la santé.”

Par ailleurs, Bah Oury a lancé un appel aux familles : “Encourageons tout le monde à se vacciner, à vacciner surtout les petits-enfants. C’est un devoir de permettre à la nature de se renforcer. Les enfants de 0 à 5 ans qui n’ont pas été en contact avec des virus ou des germes sont les plus fragiles.”