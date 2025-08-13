Le Premier ministre, Bah Oury, a mis en avant, ce mercredi 13 août 2025, les progrès réalisés ces dernières années dans le secteur de la santé en Guinée, affirmant que le taux de mortalité avait « fortement baissé» sur l’ensemble du territoire et dans toutes les tranches d’âge.

S’exprimant lors de la cérémonie de lancement officiel du vaccin antipaludique à Conakry, le chef du gouvernement a insisté sur le caractère souvent discret de ces avancées : « Les réussites dans le domaine de la santé ne sont pas toujours spectaculaires, car elles sont souvent silencieuses. Pourtant, le taux de mortalité a fortement baissé sur l’ensemble du territoire et dans toutes les tranches d’âge. »

Selon lui, ces résultats découlent de politiques concrètes, notamment la construction et la rénovation de centres de santé. Il a cité en exemple le lancement, il y a deux semaines, du chantier du centre de santé amélioré de Kagbelen, qui comptera 23 bâtiments, « quasiment un hôpital».

Bah Oury a annoncé que cette approche serait généralisée dans toutes les zones où les besoins sont urgents, afin de réduire les pertes de vies dues à un manque de soins rapides : « C’est une stratégie d’occupation sanitaire du terrain, pour rendre effectif le droit à la santé », a-t-il expliqué.

Le Premier ministre a également promis de nouveaux projets destinés à former et à renforcer les capacités de l’ensemble du personnel médical. « Les efforts consentis dans le domaine de la santé sont considérables et se poursuivront, afin d’être encore plus efficaces dans la protection des vies humaines », a-t-il assuré.