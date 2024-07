Dans un communiqué rendu public ce vendredi 12 juillet 2024, le ministère des Transports a donné des instructions à la Police et à la Gendarmerie routières relatives au contrôle des plaques d’immatriculation des véhicules.

Dans ledit communiqué, le ministère des Transports dit constater avec regret l’utilisation sur des engins civils des fausses plaques d’immatriculation AG (Armée Guinéenne) et PN (Police Nationale) exclusivement réservées aux engins des forces de défense et de sécurité. « Cette pratique frauduleuse vise à échapper ou à faire trafic d’influence lors des contrôles routiers», mentionne le département dirigé par le ministre Ousmane Gaoual Diallo.

Tout en déplorant cette situation, le ministère des Transports rappelle que conformément aux dispositions du Décret D/2020/296/PRG/SGG du 1er décembre 2020 portant conditions et régimes d’immatriculation et de ré- immatriculation des véhicules en République de Guinée et son Arrêté d’application A/2020/3492/MT/CAB/SGG en date du 30 décembre 2020, les véhicules des forces de défense et de sécurité sont immatriculés par les services compétents des département concernés. Aucun centre d’immatriculation relevant du ministère des Transports n’est donc habilité à délivrer ces documents.

En conséquence, « le ministère des Transports invite la Police et la Gendarmerie routières à procéder à des contrôles rigoureux afin de démasquer ces engins et les reverser dans le parc automobile des forces de défense et de sécurité ».