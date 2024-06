Dans sa plaidoirie, ce mercredi 12 juin 2024, devant le tribunal criminel de dixinn, dans le cadre du procès du 28 septembre 2009, Me Jocamey Haba un des conseil du capitaine Moussa Dadis Camara, s’en est pris aux ONG de défense des droits de l’homme constituées partie civile dans ce procès.

Selon l’avocat de l’ancien président, ces ONG qu’il qualifie d’ appendicite ne devraient pas être dans cette procédure. Me Haba accuse ces Organisations de falsifier le rapport de la commission d’enquête internationale sur les crimes commis au stade du 28 septembre.

“Quelle considération, quelle crédibilité on va accorder à de telles ONG appendicites qui n’ont pas droit de cité ici, qui ne doivent pas être dans cette procédure, qui sont là uniquement parce que certains ont voulu un véritable Business et ils l’on obtenu, certains ont eu de l’agile ailleurs, c’est dans les hôtels à Dakar qu’on les recevait et ils l’ont obtenu. Même entre ces ONG là, il y aura des problèmes plus graves après parce qu’ entre elles, il y a déjà des fausses victimes, entre elles, il y a déjà des fausses parties civiles, entre elles, ça ne va déjà pas. Cela doit vous interpeller Monsieur le président, vous devez être attentif à cela”, interpelle l’avocat.

Me Jocamey Haba note de l’incohérence dans la démarche de la partie civile qui recommande la mise en place d’une commission de réconciliation nationale basée sur la vérité, le pardon et la réparation des préjudices subis.