C’est un programme de renforcement des capacités des jeunes et qui va s’inscrire dans le cadre de sensibilisation pour la protection de l’environnement. Lancé officiellement le samedi 12 juin dans la salle de la Ligue guinéenne de football professionnel, il vise également à inviter les autorités à s’intéresser aux actions menées par des jeunes dans la lutte contre le réchauffement climatique.

L’initiative est de la Jeune chambre internationale de Guinée (JCI). En organisant cette activité, le but visé réellement, est d’amener l’autorité politique à apporter une vision à ces jeunes qui agissent sans attendre l’État, dans la protection de l’environnement. «C’est aussi, pour que l’autorité politique s’intéresse aux meilleures actions des jeunes dans notre cher pays, la République de Guinée», a expliqué Sékou Abdoul Gadhiri Daffé, directeur national du programme I GREEN de la Jeune chambre internationale de Guinée 2021.

Il affirme que ce programme se déroulera sur trois axes: le reboisement, la réhabilitation de la forêt (notamment celles d’Etag, de Dabompa et autres…), le projet I GREEN my Scholl, qui consistera à impliquer des élèves dans la gestion des potagers.

C’est un programme qui vient à un moment opportun, parce que le pays a besoin d’avoir un environnement saint, a fait savoir Ousmane Soumah, vice-président national et représentant de la présidente nationale de la Jeune chambre internationale de Guinée.

«C’est un réconfort moral dans la mesure où, les jeunes à travers leur différentes organisations sont en train d’œuvrer en synergie pour prendre en main, les questions liées à l’environnement. Vous savez, dans les 17 objectifs pour le développement durable, la protection de l’environnement figure en bon plan. Et, les activités humaines qui influencent aujourd’hui notre climat, méritent d’être analysées et proposer des solutions. C’est un sentiment de réconfort pour moi, qu’on organise une conférence qui parles des factures clés du changement climatique. Quand vous voyez l’insalubrité aujourd’hui dans nos villes, et la chaleur qui se dégage à partir du mois de janvier… ça attire l’attention des personnes réfléchies. Ce n’est pas seulement attendre l’État, mais les Ong, les institutions, les associations doivent prendre de l’avant pour non seulement, sensibiliser, aménager des espaces verts et surtout pour faire le reboisement. De notre côté, la JCI ne manquera pas à prendre de l’engagement pour renforcer les capacités, faire la mobilisation, pour que la forêt soit rajeuni, nos villes soient vertes, et pour que notre environnement soit luxueux et viable», dira-t-il.

Pour matérialiser ses actions, la JCI a signé un protocole de partenariat avec l’Ong ACOREC-Guinée, dans le cadre du programme I GREEN. Il vise à sensibiliser les jeunes dans la préservation de la nature, mais aussi à les aider à mener des actions sur le terrain.