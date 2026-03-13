La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a exprimé sa vive inquiétude face à la montée des tensions observées le long des frontières entre la Guinée, le Liberia et la Sierra Leone. Dans un communiqué, l’organisation régionale dit suivre avec attention l’évolution de la situation.

« La CEDEAO exprime sa profonde préoccupation face à la montée des tensions le long des frontières entre la République de Guinée et ses voisins, la République du Liberia et la République de Sierra Leone », indique l’institution ouest-africaine.

Pour mieux cerner la situation, la Commission de la CEDEAO annonce le déploiement d’une mission d’évaluation technique dans la zone frontalière de Yenga, afin d’examiner les tensions signalées entre la Guinée et la Sierra Leone.

Selon le communiqué, les récents développements survenus à la frontière de Lofa, entre la Guinée et le Liberia, ont conduit l’organisation à élargir le champ d’action de cette mission.

« Les récents développements le long de la frontière de Lofa entre la Guinée et le Liberia […] ont contraint la Commission à élargir le mandat géographique de la mission technique afin de garantir une évaluation complète de toutes les zones de friction actuelles et potentielles », précise la CEDEAO.

Face à cette situation, l’organisation appelle les États concernés à privilégier l’apaisement et le dialogue.

« La CEDEAO exhorte tous les États membres concernés à faire preuve d’une retenue maximale, à apaiser immédiatement les tensions et à respecter les frontières internationalement reconnues », souligne le texte.

L’institution régionale insiste également sur la nécessité d’éviter toute action unilatérale pouvant fragiliser les relations entre les pays voisins ou compromettre la sécurité dans la région.

Par ailleurs, la Commission réaffirme son engagement à travailler étroitement avec les autorités nationales afin de promouvoir la coopération et une paix durable dans le bassin du fleuve Mano, « dans l’intérêt de tous les Africains de l’Ouest ».